Simone Biles continúa haciendo historia en los Juegos Olímpicos. La gimnasta estadounidense conquistó un nuevo oro luego de consagrarse en el All Around en París 2024.

La norteamericana fue la mejor del concurso completo con una puntuación total de 59.131, superando a la brasileña Rebeca Andrade que se quedó con la plata, y a la estadounidense Sunisa Lee, quien se adjudicó el bronce.

Este es el segundo triunfo de Biles en París 2024, que ya había celebrado en la competencia por equipos en tierras parisinas.

Biles, que consiguió su sexto oro y su novena medalla, agigantó su leyenda como la gimnasta estadounidense con más preseas en la historia.

Ahora la estadounidense tiene por delante las finales de Salto de Potro (sábado 3 de agosto a las 10:20 horas), final de Barra de Equilibrio (lunes 5 de agosto a las 6:38 horas) y final de Suelo (lunes 5 de agosto a las 8:23 horas).

Greatest of all time. 🐐@Simone_Biles breaks a 120-year-old record to become the only U.S. gymnast to win six Olympic gold medals.#ParisOlympics pic.twitter.com/7Gg3r6aavx

— Team USA (@TeamUSA) August 1, 2024