Santiago Gómez Cora, entrenador de los Pumas no tuvo piedad y le dio con todo a la organización de los Juegos Olímpicos. El DT del rugby seven trasandino contó los problemas que pasó la delegación Argentina.

En conversación con DeporTV, el técnico aseguró que “dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos. La verdad es que no me quedo con nada de París”.

Además, comentó las demoras para comer: “Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal. Hacíamos colas de 40 minutos por una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran muchas figuras a la Villa Olímpica, porque pasa esto con la comida”.

Sobre las condiciones en las que estaban en la Villa Olímpica, indicó que “hacían 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad es que no puedes dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada”

“Las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. Sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tenga esos estándares”, sentenció.