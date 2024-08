La estadounidense Simon Biles sigue demostrando que es una de las mejores gimnastas del mundo, sino la mejor. Es que en su tercera final en los Juegos Olímpicos de París 2024 logró conseguir nuevamente el oro.

Y fue en el salto, donde la norteamericana logró deleitar con una de las ejecuciones más difíciles del código, el cual lleva su nombre: Biles II. Esta perfecta ejecución y su segundo salto le permitieron conseguir un promedio de 15.300 puntos y el oro olímpico, inalcanzable para una de las favoritas, la brasileña Rebeca Andrade, que solo consiguió 14.966 unidades y se tuvo que conformar con la palta.

Finalmente, el bronce fue para la estadounidense Jade Carey, quien concretó un puntaje promedio de 14.466.

De esta forma, Simon Biles sumó su tercera medalla de oro en París 2024, sumándose a las que había obtenido en la prueba por equipos y en el concurso completo individual.

Este desempeño la deja a solo una medalla dorada de igualar su participación en Río 2016, donde obtuvo cuatro oros. Récord que puede conseguir aún, ya que este lunes disputará las finales de barra y suelo, en esta última Biles es la gran favorita.

YOUR OLYMPIC VAULT CHAMPION 🥇@Simone_Biles is golden again!#ParisOlympics pic.twitter.com/3RQlFph9wA