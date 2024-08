La prueba madre del atletismo olímpico tiene a un nuevo rey. Se trata del estadounidense Noah Lyles, quien se impuso en los 100 metros planos masculinos en un fallo fotográfico y se colgó el oro en París 2024.

El norteamericano consiguió el primer puesto de la competencia con un tiempo de 9.784 segundos, siendo solo cinco milésimas más rápido que el jamaiquino Kishane Thompson (9.789), que se quedó con la medalla de plata.

Finalmente, el bronce se lo quedó el estadounidense Fred Kerley, quien cerró su carrera con un tiempo 9.81 segundos.

Una carrera que no tuvo dentro del podio al favorito en la previa. Hablamos del italiano Marcell Jacobs (oro en Tokio 2020), quien culminó en la quinta posición con un tiempo de 9,85 segundos.

