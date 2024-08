El atleta Armand Duplantis logró superar su propio récord mundial y se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En el salto con garrocha, el sueco sigue estirando sus marcas y pareciera no tener competidor.

En una tarde soñada a estadio lleno en Francia, Duplantis no sufrió de nervios y sus registros siguen creciendo. Durante la competencia, el escandinavo, en su tercer intento, superó los 6.25 metros en su salto.

Con ese brinco, el sueco superó el récord mundial que él mismo estableció en la Liga de Diamantes de Xiamen (China), de 6.24 metros.

El atleta consiguió su segundo oro olímpico consecutivo, el primero fue en Tokio 2020. En cuanto a la competencia en Francia, en segundo lugar quedó el estadounidense Sam Kendricks con un salto de 5,95m, mientras que la medalla de bronce la obtuvo el griego Emmanouil Karalis, con 5,90m.

De paso, Duplantis sobrepaso con crecer el récord olímpico instaurado por el brasileño Thiago Braz de 6,03 metros en Río 2016.

El nacido en Suecia inicio dominio en el salto con pértiga en 2018 en los Europeos de Berlín, seis años después, sigue sumando coronaciones. Sus logros son: Dos oros en Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), dos Mundiales al aire libre (2022 y 2023) y dos en pista cerrada (2022 y 2024), tres títulos europeos al aire libre (2018, 2022 y 2024) y uno a pista cubierta (2021).

Además, en su festejo, Armand Duplantis emuló la pose del tirador turco Yusuf Dikec, quien se robó las miradas con su particular estilo.

Iconic celebration 🤩

Armand Duplantis hit us with the Yusuf Dikec stance after setting an Olympic pole vault record 👉#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/HnM9dxYwHQ

— BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2024