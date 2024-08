Lo de la estadounidense Simone Biles en la gimnasia rítmica de París 2024 ha llenado portadas a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin embargo, hoy la brasilera Rebeca Andrade le cortó la racha de triunfos olímpicos al arrebatarle el oro con su rutina de suelo en estos Juegos Olímpicos.

Con una rutina que bordeó la perfección, Andrade impuso sus términos sobre la lona de París 2024 y relegó al segundo puesto a la histórica Simone Biles. El podio lo completo la estadounidense Jordan Chiles.

El suelo fue la revancha de Andrade, quien logró su primer oro en Francia, tras resignarse con la plata en el concurso completo individual y el caballete, donde Biles fue la dominadora absoluta.

La calificación de Andrade fue de 14,166 puntos, levemente superior a los 14,133 que obtuvo la multicampeona olímpica. Chiles obtuvo el bronce con un puntaje de 13,766.

La nota emotiva de la jornada vino en la ceremonia de premiación donde Biles y Chiles le rindieron un emotivo homenaje a Rebeca Andrade. Tras recibir sus medallas, ambas gimnastas estadounidenses le dieron una reverencia a la brasilera, que levantó los brazos en señal de celebración.

Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história! 🥇🇧🇷



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/ZCzyUWfe5E