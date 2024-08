Mijaín López escribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte. El cubano, que derrotó a Yasmani Acosta en la final de la lucha grecorromana, se convirtió en el primer atleta en conquistar el oro en cinco Juegos Olímpicos consecutivos.

El mejor luchador de la historia combatió por primera vez en una cita olímpica en Atenas 2004, cuando debutó con un quinto lugar.

En su segunda aparición, en Beijing 2008, conquistó el oro. Algo que repitió en Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y en París 2024.

Tras conquistar su quinta presea dorada, López sorprendió al mundo al anunciar su retiro. Lo hizo de forma emotiva, quitándose las botas y dejándolas en el centro del colchón que tantas alegrías le dio.

Así, puso fin a una carrera deportiva excepcional, con un logró épico que quedará en la historia de los Juegos Olímpicos.

Mijain Lopez makes history! He is the first athlete to be a 5x Olympic gold medalist in the same event, and is also the oldest medalist in Olympic wrestling history at 41 years old. His journey is over, leaving his shoes on the mat and retiring. What a moment. #wrestling pic.twitter.com/6H1kLbb0us

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) August 6, 2024