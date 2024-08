Comparte

El atleta Martín Sáenz terminó su primera participación en unos Juegos Olímpicos con un sexto lugar en el repechaje de los 110 metros vallas de París 2024. El chileno no pudo reeditar la marca que realizó en los heat clasificatorios y quedó al margen de la competencia.

Con un tiempo de 13”95, el récord chileno en la prueba terminó en el sexto lugar, en lo que fue una de las carreras más rápidas previo a las semifinales.

“Me sentí presionado, traté de estar más tranquilo, me sentía mejor que el domingo, pero es peludo correr con gente de tan buen nivel al lado en todas las carreras. Llego para acá y me cuesta no distraerme. Tengo que trabajar e eso, en la confianza, la técnica está, hay un par de detalles que mejorar”, sostuvo el atleta tras la competencia.

De esta forma, Sáenz, de solo 23 años, dijo adiós a sus primeros Juegos Olímpicos.