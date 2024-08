Comparte

Uno de los tenistas extranjeros más significativos en la historia del deporte chileno es el estadounidense Mardy Fish. El norteamericano fue la víctima de Nicolás Massú en la final olímpica de Atenas 2004 y, 20 años más tarde, un chileno le enrostró aquella lejana jornada de agosto en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando el ex número siete del ranking ATP preguntó a sus seguidores en X (ex twitter) “¿Cuál es su momento olímpico favorito hasta ahora? Me quedo con Cole Hocker en los 1500 metros“, haciendo alusión a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entonces, apareció un hincha chileno para responderle con la fotografía de premiación del tenis en Atenas 2004, donde aparece junto a Nicolás Massú, quien lo venció en la final por el oro, y a Fernando González, ganador del bronce ante el también norteamericano Taylor Dent.

Entonces, Fish respondió “ahhh, la diferencia entre oro, plata y bronce“, acompañando sus palabras con un emoji de enojo, en una clara alusión al rostro que tenía el estadounidense durante la ceremonia.