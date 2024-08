Comparte

Kosta Runjaic, entrenador de Udinese, se deshizo en elogios para Alexis Sánchez en medio de los rumores que vinculan al delantero chileno con el elenco italiano.

Sin embargo, el estratega fue cauto y aseguró que prefiere hablar de los jugadores que sí tiene a disposición en el plantel.

“No pienso en jugadores que no tengo todavía a mi disposición, no escuches rumores. Sánchez es un gran jugador, un campeón, tiene mentalidad ganadora, pero actualmente no es jugador de Udineses”, dijo el DT en conferencia de prensa, según consignó Tuttoudinese.

“A todo entrenador del mundo le gustaría entrenarlo, pero de momento solo quiero concentrarme en los jugadores que tengo disponibles”, completó.