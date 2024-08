Comparte

Natalia Duco valoró su participación en París 2024, su cuarta cita de los anillos, y confesó que su sueño era que su hijo Luciano la viera competir en unos Juegos Olímpicos.

“Mis sensaciones fueron haber clasificado a mis cuartos Juegos, los primeros siendo mamá. Siempre visualicé el momento en esta pista con Lucianito mirándome, y lo logré. Pero lograrlo no fue fácil, literalmente para mí lo máximo que podía aspirar al nivel que tengo hoy, era clasificar”, dijo tras competir.

“Para eso di la vida, viajé todo el año. Viajé con Luciano por cuatro continentes. Además pasaron muchas más cosas que en algún momento contaré, pero estar ahí y que Luciano me vea era todo para mí. Que vea que su mamá sigue luchando por sus sueños, que no tuvo que renunciar a su carrera deportiva por él, que él no tiene por qué cargar con esa mochila”, agregó.

En ese sentido, Duco contó que “lo hice para que él como hijo no cargue con ningún peso, sea feliz y vea que la mamá sigue por sus sueños, logra lo que se propone, y esté orgulloso de la persona que yo me he convertido a lo largo del camino”.

“Toda mi vida busqué siempre rendir para decir ‘ahora que gané, que soy finalista olímpica’ tengo un valor, valgo algo. Y hoy en día ya no lo necesitaba”, cerró.

París 2024 fueron los cuartos Juegos Olímpicos donde compitió Natalia Duco tras Beijín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.