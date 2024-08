Comparte

Mauricio Isla, flamante refuerzo de Colo-Colo, se sinceró sobre su paso por Universidad Católica, club que defendió entre 2022 y 2023, y que le significó varias críticas a raíz de su rendimiento.

“Una de las cosas que yo siempre he sido crítico es que mi vuelta a Chile, cuando estuve en la Católica, fue mi responsabilidad, mi error. Claramente ahora vuelvo a Colo-Colo, al equipo más popular de Chile. Ya sé las expectativas que hay”, dijo en conversación con DSports.

“Cuando vine a la Católica mucha gente de la selección, compañeros, me dijeron ‘no vuelvas porque no te respetan, porque te tratan mal, porque saben esto, no van a ser los mismos entrenamientos que tú estás adecuado’”, agregó.

Por último, el ‘Huaso’ enfatizó que “una de las cosas que yo siempre he dicho es que yo nunca me he sentido un líder y nunca me ha gustado hablar entre grupos, porque hay jugadores que nacen para eso y jugadores que no. Uno analiza y siempre recalqué a mi familia ahora cuando volví, que uno tiene derecho a equivocarse para más adelante no hacer lo mismo”.