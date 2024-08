Comparte

Matías Soto, el joven tenista chileno, sigue consolidándose en el circuito profesional al conquistar junto al neozelandés Fynn Reynolds el título de dobles en el Open de Bogotá 2024. La pareja se impuso con autoridad en la final, venciendo al dúo formado por Benjamin Lock y João Lucas Reis da Silva con un marcador de 6-3, 6-4.

Este triunfo es un hito importante en la carrera de Soto, quien ha demostrado un notable progreso en la modalidad de dobles durante los últimos años. El Open de Bogotá, parte del ATP Challenger Tour, se disputó sobre arcilla, una superficie donde Soto ha mostrado un rendimiento destacado. Esta victoria marca su quinto título de dobles a nivel Challenger, lo que refleja su creciente madurez y capacidad competitiva en torneos de alto nivel.

Tras el encuentro, Soto se mostró confiado por el trabajo realizado este último año y sostuvo que “llevo bastante tiempo jugando dobles y he tenido buenos resultados, mejores que en singles. Me pone muy contento de tener un título nuevo, otra semana jugando muy bien al tenis y yendo de menos a más, que es lo importante”.

Lo que viene para Matías Soto

“Acá en la altura es difícil en los primeros días, así que estoy super contento por la forma en la que terminé la semana, a muy buen nivel y con el título. Los primeros días hay que adaptarse a la altura, tanto con el tema del oxígeno como a la forma de jugar, pero me gusta jugar en altura, he tenido los mejores resultados en Cali, Ibagué y ahora en Bogotá. Me viene bien la altura, hay que adaptarse no más, pero me pone muy contento cada vez que vengo a Colombia porque sé es uno de los lugares en los que me puede ir bien“, añadió el chileno.

Sobre el desempeño que tuvo junto a Reynolds en tierras colombianas, Soto aseguró que “los rivales van cambiando partido a partido, pero uno sabe que si ejecuta bien los tiros, lo que sabemos hacer, puede ser que nos vaya bien. Hoy creo que lo hicimos a la perfección. Tuvimos uno o dos juegos en el segundo set en los que estuvo cerca de irse para el lado de ellos, pero pudimos darlo vuelta y me pone muy contento porque los últimos 3-4 juegos estuvimos impecable“.

Por último, el finalista del dobles en el Chile Open 2024 anticipó cuáles serán sus desafíos en las próximas semanas: “En la madrugada viajo a Arequipa, Perú. Me quedan estos últimos dos torneos en el plano individual, y ahí vuelvo a Chile por un par de días y a viajar para la Copa Davis a China“, concluyó.