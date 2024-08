Comparte

El FC Barcelona reactivó su interés en fichar al extremo colombiano Luis Díaz del Liverpool. El director deportivo del club, Deco, considera al delantero como una opción prioritaria para reforzar la banda izquierda, tras la inesperada complicación en la operación por Nico Williams.

Deco conoce bien al jugador desde su tiempo en el Oporto y siempre lo consideró un refuerzo clave para el equipo. Sin embargo, el fichaje no será sencillo, ya que Liverpool no tiene intención de dejar salir a su estrella sin una oferta que supere los 70 millones de euros. El club inglés insiste en que no hubo contactos formales, aunque estaría dispuesto a negociar si se presenta una propuesta adecuada.

El Barcelona está en una posición complicada, con otras opciones como Kingsley Coman, ofrecido por el Bayern, pero que presenta dudas por su historial de lesiones. Federico Chiesa y Rafael Leao también fueron considerados, pero sus altos costos han llevado al club a centrarse en el delantero colombiano.

Manchester City vs Barcelona por Díaz

No obstante, Manchester City también mostró interés en el jugador, lo que complica aún más la situación. El equipo inglés, con una posición financiera más sólida, podría superar cualquier oferta del Barcelona. La competencia en el mercado es feroz, y el Barça necesitará todo su ingenio para cerrar la operación.

El mercado de fichajes está llegando a su fin, y los próximos días serán decisivos. Si el Barcelona logra convencer al delantero y a Liverpool, podrían asegurar una incorporación de gran calidad. Sin embargo, la operación dependerá en gran medida de la disposición del colombiano a forzar su salida y de las cifras que el Barça esté dispuesto a ofrecer.

Mientras tanto, los rumores siguen creciendo, y el desenlace podría tener un impacto significativo en el balance de poder en el fútbol europeo. La presión está sobre el Barça para realizar un movimiento que refuerce su plantilla antes del cierre del mercado.