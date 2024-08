Comparte

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la canoísta chilena María José Mailliard se mostró decepcionada por su rendimiento sobre la canoa, y lo evidenció en sus redes sociales.

“No es para nada lo que esperaba de esta competencia, me siento decepcionada de muchas cosas, pero al final de todo, me quedo con lo bueno y aprendo de lo malo”, escribió Mailliard en un sentido en su cuenta de Instagram.

“Tener a mi familia y seres queridos juntos, alentándome fue algo mágico. Compartir estos Juegos con mi Maxime Beaumont fue una experiencia única. Gracias por estar ahí en los buenos y malos momentos, para abrazarme y darme tu apoyo”, continuó la 12° mejor canoista de París 2024.

Además, Mailliard se dio tiempo de agradecer a la presidenta de la federación de canotaje de Chile, Mónica Hernández, “por esta cada día a mi lado y darme todo el apoyo que necesité“.

También tuvo palabras de agradecimiento para el Team Chile, el Comité Olímpico de Chile y el Instituto Nacional del Deporte.

“A mi cumpi, Paula Gómez, por apañar y dar todo de ti“, continuó el mensaje que redactó la canoista en el que terminó agradeciendo a sus sponsors y auspiciadores.