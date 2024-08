Con Cristiano Ronaldo como protagonista, Al Nassr se inscribió en la final de la Supercopa de Arabia Saudita. El elenco del portugués derrotó por 2-0 a Al Taawon e irá en busca de su tercera conquista.

El encargado de abrir la cuenta fue Ayman Yahya a los 8 minutos, mientras que Cristiano Ronaldo sentenció el marcador a los 57 minutos para abrochar la clasificación.

En la final, Al Nassr se medirá a Al Hilal, que dejó en el camino a Al Ahli en los penales tras igualar 1-1.

Cristiano Ronaldo intentará conquistar su segundo título con el elenco saudí tras consagrarse en el Campeonato de Clubes Árabes en 2023.

On to the final! 🏆 pic.twitter.com/lGpbg1g90g

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 14, 2024