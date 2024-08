Comparte

Tras el triunfo de Colo-Colo sobre Junior de Barranquilla por Copa Libertadores, Carlos Palacios disparó contra sus críticos y aseguró que se siente tranquilo con el mensaje que le entrega el técnico y sus compañeros dentro de la cancha. En Puntapié Inicial, Patricio Yáñez no dudó en responderle y lo mandó a analizar los motivos que lo tienen lejos de las convocatorias de Ricardo Gareca para la selección chilena.

Pato Yáñez señaló a los micrófonos de Deportes en Agricultura que a Carlos Palacios todo el mundo le pide un mejor rendimiento y “no voy a entrar a discutir con él. Tiene una idea, un pensamiento que no sé si lo expresa o lo desarrolla bien pero no está en la selección. Ya con eso se responde él solo“.

“Que Palacios le pregunte a Riquelme”

“Eso de decir que ‘me critican, que soy lagunero’, bueno, no está en estos momentos Palacios en la selección, con todo el talento que tiene. Esa es la respuesta y es lo que él tiene que meditar cuando intenta, en la manera típica del futbolista que no piensa las cosas de repente, que tira la pachotada”, agregó.

El campeón de América con el Cacique en 1991 de todas formas empatizó con el sentir de la Joya y consideró que sus palabras corresponden a “desahogo del jugador, que es la única profesión que se le critica todos los días. No hay profesión que se critique tanto como la del futbolista y donde se mete gente que no tiene idea, pero que mire las convocatorias de la selección y no ha estado en ninguna“.

“Esa es la respuesta de Palacios ante su interrogante de ‘¿Por qué me critican? ¿qué me ven? Pregúntenle a Riquelme’. bueno, pregúntele a Riquelme porqué no está en la selección“, concluyó el comentarista.

La revancha entre Colo-Colo y Junior se jugará el 20 de agosto en Barranquilla, a las 20:30 horas.