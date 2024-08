Comparte

La UEFA anunció un cambio que revolucionará el fútbol en el viejo continente, más precisamente, a la Champions League, ya que realizará el sorteo de los grupos de manera híbrida. El sistema de repartición de los grupos para la próxima fase del torneo continental contará con dos secciones. La primera será con las típicas bolas que corresponden a cada equipo, pero la segunda será totalmente digital y definirá los cruces con un software.

Este martes el ente rector del fútbol europeo informó en una reunión telemática que implementará dicho software, que ya utilizó en las últimas ediciones pero como apoyo durante el sorteo. Se utilizará la tecnología para definir cuáles serán los ocho partidos que tendrá cada club en la fase de grupos del nuevo formato de la Champions League.

Cabe recordar que la actual edición del torneo de clubes más importante del viejo continente tendrá un formato de liguilla con 36 equipos. Cada club disputará ocho encuentros y los que finalicen entre el puesto 1° y 8° tendrán un cupo directamente en los octavos de final. Los que terminen entre el 9° y 24° jugarán play offs en ida y vuelta para seguir con vida en el certamen.

Para determinar los partidos que jugará cada equipo en la fase de liguilla dividirán los 36 clubes en cuatro bombos, según el coeficiente de rendimientos. El único elenco que ya sabe en qué bombo estará es el campeón vigente, Real Madrid, que irá al bolillero número uno.

De esta forma, cada equipo jugará con dos equipos de cada bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante. Tanto los rivales como qué encuentros jugarán cada uno como local o visitante, serán determinados por el software anunciado por la UEFA.

Dicho programa mantendrá el estándar que mantiene el torneo hace años: que dos equipos del mismo país no chocarán en la fase de liguilla. Pero eso no es todo, ya que incluye una regla nueva: no colocar a un equipo más de dos rivales de otro país.