Venecia debutará en la Serie A este domingo visitando a Lazio. Sin embargo, su participación en la máxima categoría del fútbol italiano estuvo en peligro debido a problemas financieros.

Y es que el conjunto recién ascendido a la primera división de Italia, estuvo al borde de la quiebra, arriesgando caer a la Serie D.

Afortunadamente para ellos apareció un sorpresivo salvador: el rapero canadiense Drake, quien invirtió una millonaria cifra en el club.

Ante su inminente quiebra, Drake decidió invertir 40 millones de euros en Venecia. Pero no solo eso, sino que también posicionó su marca Nocta (submarca de Nike) como sponsor oficial de las indumentarias del club.

“Recibí una llamada telefónica de Brad Katsuyama, copropietario del Venecia y buen amigo. Me explicó el problema de forma sencilla: el club tiene que recaudar 10 millones de euros en un par de semanas, y luego al menos 30 millones de euros en unos meses, o el club irá a la quiebra”, dijo Matte Babel, CBO (jefe de marca) de Drake, en diálogo con GQ Italia.

Venezia FC is excited to announce NOCTA as its official sporting and technical partner.https://t.co/Tmmd3QvCYN pic.twitter.com/gqshHNO7R3

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 12, 2024