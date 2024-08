Comparte

Julián Álvarez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid este lunes. El delantero argentino, de 24 años, llega al club tras su paso por el Manchester City y firmó un contrato hasta 2030. La transferencia se cerró por un monto total que podría alcanzar los 90 millones de euros (75 millones más variables), convirtiéndose en el segundo fichaje más caro en la historia del club madrileño.

Durante la rueda de prensa, Álvarez expresó su emoción por este nuevo desafío en su carrera. “Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío y siento que este es un club que me brinda el espacio para tener mi mejor versión como futbolista“, declaró el argentino.

Recibimiento y expectativas

Álvarez también habló sobre la calurosa bienvenida que ha recibido desde su llegada a Madrid. “Desde el primer momento que llegué al club estuve haciendo un entrenamiento más adaptado para incorporarme lo antes posible al 100% al grupo. Puede ser que esa Copa América fuese un momento importante en mi carrera en la que estuve por primera vez con grandes jugadores. Tras una charla en ese momento con Marcelo arrancó un cambio en mi carrera que me hizo crecer mucho”, agregó.

El exjugador del Manchester City también señaló los objetivos que tiene en mente: “Mis objetivos son intentar lograr mi mejor versión y crecer como persona también para ayudar a ganar”.

Relación con Simeone y el estilo del Atlético

El delantero argentino reconoció la importancia de trabajar bajo las órdenes de Simeone y lo que significa para su desarrollo como futbolista. “He aprendido mucho en estos años, pero cada entrenador tiene sus cosas. Estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como Simeone con todo lo que significa para el club y para el fútbol mundial“, afirmó Álvarez.

Por último, al hablar sobre su papel en el equipo, Julián Álvarez manifestó: “Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un súper héroe por haber conseguido el Mundial, no creo que Messi fuese incapaz. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones”.