En la previa del inicio de la temporada en la Ligue 1, el técnico del PSG, Luis Enrique, explotó luego de que le preguntaran sobre el debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid. El español respondió con ironía ante la consulta sobre su ex dirigido.

“Pero que pesados son los españoles, madre mía. ¿Todavía siguen aquí? ufff. ¿Vives aquí o qué? ¿Te han gustado los Juegos Olímpico? Bueno, vale”, respondió en conferencia de prensa.

“La verdad es que no contaba con que me fueran a preguntar más de Kylian, pero tampoco tengo nada que esconder. A mí siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional“, añadió Luis Enrique.

Por último, el asturiano sentenció que “disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, Ethan a quien le mando un saludo, y le deseo lo mejor a donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierdan contra nosotros“.

Esta tarde será el debut del Paris Saint Germain en la temporada 2024/25 ante el Le Havre en el Stade Océane desde las 14:45 horas. El conjunto parisino defiende la corona alcanzada la temporada pasada de la mano de Luis Enrique y, precisamente, Kylian Mbappé.