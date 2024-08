Alejandro Tabilo, actual número 22 del mundo, ha sido confirmado como parte del Team World para la próxima edición de la Laver Cup. Tabilo será parte del equipo junto a figuras como Frances Tiafoe, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Ben Shelton y Tommy Paul bajo la capitanía del legendario John McEnroe.

Este será el debut del número uno de Chile en la prestigiosa competencia, y llega en un momento donde ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel. Tabilo se convirtió en el primer chileno en ganar un título en cancha dura desde Fernando González, al coronarse en Auckland en enero de este año. Además, sorprendió al mundo del tenis al vencer a Novak Djokovic, en el ATP Masters de Roma, donde alcanzó las semifinales.

McEnroe elogió el impacto que puede tener Tabilo en el equipo: “Tabilo ha demostrado que es capaz de vencer a los mejores jugadores en todas las superficies este año. Debería inyectar algo de energía fresca a un equipo experimentado y exitoso”.

Por su parte, Tabilo se mostró entusiasmado con la oportunidad: “Es un gran honor representar al Equipo Mundial en Berlín y le agradezco al Capitán McEnroe por elegirme. Desempeñaré el mejor papel que pueda, dentro y fuera de la cancha, para contribuir a la victoria“.

La inclusión de Tabilo en el Team World es un reconocimiento a su ascenso meteórico en el ranking ATP y a sus destacadas actuaciones en múltiples superficies este año. Ahora, tendrá la oportunidad de brillar en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial, enfrentando a algunos de los mejores jugadores del circuito en la búsqueda de un tercer título consecutivo para el Team World.

La Laver Cup se disputará inmediatamente después de la Copa Davis, entre el 20 y el 22 de septiembre de 2024 en la Uber Arena de Berlín.

