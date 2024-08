Comparte

La derrota de la UC ante Audax Italiano dejó muchas dudas en San Carlos de Apoquindo. Y es que el comienzo de la segunda rueda está lejos de ser lo esperado por los Cruzados, que ya ven como la U toma distancia en el liderato, y Colo-Colo los sobrepasó en la tabla.

Para Cristián Caamaño la clave del momento de Universidad Católica está en el mercador de fichajes, y así lo hizo ver en Puntapié Inicial, donde señaló a los refuerzos como uno de los grandes temas que tienen al equipo de Tiago Nunes sin ganar hace ya tres partidos.

“Es para analizar lo de Católica porque muchos hablaban de que con la llegada de Zuqui iba a tener más peso el equipo, y me parece que Católica perdió en esa zona la velocidad que tenía, el sello, la agresividad que tenía en la parte final de la primera rueda“, sostuvo el comentarista de Deportes en Agricultura.

Los refuerzos de la UC

“Algo va a tener que corregir Tiago Nunes, no tiene mucho más, trajeron a Gentil, Arancibia, y a esto hay que sumarle la lesión de César Pinares, que es un jugador que no tiene reemplazo, porque Gentil no es la cuerda de Pinares, Arancibia tampoco. Hay que ver cuánto tiempo lo pierde, que seguramente serán estos tres partidos, que es una lesión muscular, que posiblemente lo deje fuera dos semanas y va a tener que buscar una respuesta en la banca el técnico Nunes porque no estaba en los planes de nadie no ganar en tres partidos”, agregó.

Caamaño no se quedó ahí y dijo que “más allá de los resultados, es la forma en la que está jugando la segunda rueda. Creo que no le encontró el reemplazante ideal a Aravena, que era un titular. Válber Huerta no se sabe para cuándo está, ya se perdió la mitad de la segunda rueda, estos cinco partido, más los tres que vienen, son ocho. Prácticamente va a ser un jugador que podría estar en la última parte, cuando Católica estaría perdiendo el título”.

“No fue un buen mercado de Católica, más allá de traer jugadores… hay que ver cómo va a andar Gentil, y lo de Zuqui, por ahora, desde que apareció en la titularidad, Católica no volvió a ganar“, concluyó.