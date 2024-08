Comparte

El Campeonato Nacional continúa su curso y la lucha por los primeros puestos se intensifica con cada fecha. Universidad de Chile buscará seguir en la cima de la tabla de posiciones y despegarse lo más posible de su escolta, Colo-Colo, que a mitad de semana juega Copa Libertadores y tiene un partido pendiente ante Huachipato.

Por su parte, Universidad Católica se enfrentará ante los Acereros para intentar enmendar el rumbo y volver al triunfo luego de tres partidos sin victorias. La fecha 21 del Campeonato Nacional comienza este jueves cuando Ñublense reciba a Unión Española.

Agenda de la fecha 21 del Campeonato Nacional

Jueves 22 de agosto

Ñublense vs. Unión Española. 19:00 horas. Estadio Municipal Nelson Oyarzún

Viernes 23 de agosto

Universidad de Chile vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio Nacional

Unión La Calera vs. Deportes Copiapó. 19:00 horas. Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 24 de agosto

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Deportes Iquique vs. O’Higgins. 17:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

Domingo 25 de agosto

Palestino vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Everton vs. Colo-Colo. 15:00 horas. Estadio Sausalito

Universidad Católica vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio Santa Laura