Comparte

A falta de ratificación oficial, todo parece indicar que Arturo Vidal será parte del once inicial de Jorge Almirón para el trascendental duelo ante Junior de Barranquilla por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores.

Llegó uno de los momentos más importantes del año para Colo-Colo, y es que este martes visitará a Junior en Colombia, en un partido que definirá su futuro en Copa Libertadores de América, competición que el ‘Cacique’ tiene como prioridad durante 2024.

Tras el 1-0 a favor en el partido de ida disputado en el estadio Monumental, Jorge Almirón comienza a definir la escuadra que saldrá a la cancha del Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para enfrentar al ‘Tiburón’, con la misión de obtener el ansiado paso a los cuartos de final del máximo torneo continental.

La única gran interrogante que ha tenido el exentrenador de Boca Juniors es la presencia de Arturo Vidal, quien debió salir del once titular justo antes del inicio del encuentro en Santiago. Sin embargo, todo parece indicar que el ex Juventus y Barcelona jugará desde el arranque en Colombia. Al ‘King’ se lo vio con una muy buena actitud durante el ‘Hotelazo’ organizado por los hinchas afuera del lugar de concentración colocolino, y no fue parte de la práctica de fútbol meramente por precaución.

De esta manera, los albos formarían con Brayan Cortés; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Vicente Pizarro; Marcos Bolados, Javier Correa y Carlos Palacios.

El partido se disputará este martes 20 de agosto desde las 20:30 horas, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que promete ser una ‘caldera’, tanto por los 29°C con 82% de humedad pronosticados como por los más de 45 mil hinchas que alentarán al local.