El tenista Tomás Barrios (161° del ranking ATP) quedó eliminado en la qualy del US Open al caer ante el francés Harold Mayot (112°) y no podrá acceder al cuadro principal del cuarto Grand Slam de la temporada. El chileno no tuvo muchas chances ante el 11° preclasificado de la etapa clasificatoria cayó por parciales de 6-3 y 6-2.

En el primer set Barrios pudo dar algo más de pelea, más bien, algo más de resistencia, pero cayó luego de que le quebraran su servicio en dos oportunidades para ceder la manga por 6-3.

En la segunda parte, Barrios no pudo levantar el nivel de su servicio. Solo un 70% de efectividad con el primer saque hizo imposible la remontada del chileno que selló un 6-2 en contra para decirle adiós al último Grand Slam de la temporada.

El otro chileno en competencia en la qualy del US Open es Cristian Garin, que se medirá ante Coleman Wong no antes de las 15.