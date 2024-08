Comparte

El delantero de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero, anticipó el duelo ante Cobreloa, donde buscarán afianzarse en la cima de la tabla de posiciones.

“Nosotros debemos estar con la mente puesta en nosotros. Sabemos que ellos vendrán a jugarse la vida porque son puntos muy importantes para ellos”, dijo en conferencia de prensa.

“Creo que venimos haciendo unos partidos muy buenos. Llegamos con mucha confianza a este partido”, añadió.

Respecto a lo mostrado por los azules, Guerrero señaló que “hemos venido haciendo muy buen torneo. Debemos mantener los pies en la tierra y seguir en la senda. Estamos con mucha confianza y esperamos que sigamos teniendo buenos resultados”.

Por último, analizó su temporada a nivel personal. “Ha sido un año bastante intenso. Me ha tocado estar en la Selección. Lo he ido tomando con mucha calma, obviamente uno está preparado para jugar en cualquier momento. Me he mantenido muy bien físicamente”, cerró.