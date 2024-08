El tenista australiano Nick Kyrgios utilizó sus redes sociales para lanzarse con todo contra Jannik Sinner, luego que se conociera que el italiano dio positivo en dos oportunidades en un control antidopaje.

“Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida… deberías estar fuera durante dos años”, disparó luego que el número uno del mundo quedara sin sanción.

“Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes… sí, está bien”, agregó irónicamente.

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024