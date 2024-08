Comparte

Michael Clark se refirió a la votación de la ‘Ley Aránguiz’, la cual fue rechazada en una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes. El mandatario de Azul Azul, presentó su molestia y disconformidad con los clubes que votaron en contra.

En el frontis de la ANFP, el presidente de Universidad de Chile entregó sus testimonios de la negativa de los clubes.

El mandamás azul expresó que “lamentablemente esta moción que habíamos planteado no salió adelante. La gran mayoría de los clubes entendió que esto era un lindo gesto con algunos jugadores que le han dado tanto a Chile, no solamente Charles, está jugando el mismo Isla, el Gato Silva, Puch, Toselli, y lamentablemente no se aprobó, se necesitaba la unanimidad de todos los clubes, eso no se obtuvo”.

“Incluso clubes con los cuales hemos tenido diferencias públicas en el pasado entendieron lo lindo que era este gesto, pero por el voto en contra de dos clubes y la abstención de un club no se pudo ir adelante“, añadió.

En cuanto a la votación, Clark señaló que “los clubes que finalmente votaron en contra o se abstuvieron, no participaron en el debate y al momento de votar, votaron en contra, incluso uno de los clubes, ni siquiera vino el presidente, sino que mandó a una persona que nadie conoce con un poder último minuto. Sería bueno preguntarle a ellos, a Calera, a Audax y a los Copiapó, las razones, no dieron, votaron en contra y ya está“.

Agradeció a Pablo Milad

El mandatario Azul tuvo palabras para el presidente de la ANFP: “Quiero dar las gracias públicas a Pablo Milad, la verdad es que la Asociación entendió desde el minuto uno lo lindo que era esto, apoyó llevar esto adelante, lo puso en tabla”.

“Lamentablemente la gran mayoría de los clubes lo entendieron, pero por el voto de tres clubes no se fue adelante, así que las gracias públicas a Pablo y a todo su equipo y toda su mesa directiva”, sentenció Michael Clark.