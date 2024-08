Comparte

Luego de que la U recibiera un portazo por la Ley Aránguiz en el Consejo de Presidentes de la ANFP, el director deportivo azul, Miguel Clark, apuntó en contra de Audax Italiano por negarse a la iniciativa y enviar a un agente a dar la respuesta, en reemplazo del presidente del club. A esto, Cristián Caamaño tuvo una dura respuesta en Puntapié Inicial y llamó al dirigente universitario a centrarse en lo que realmente importa: lo que ocurre dentro de la cancha.

El comentarista de Deportes en Agricultura instó a la U a que pare con los “discursos tribuneros. Esto de conseguir que Charles Aránguiz usara la 20 ¿lo iban a presentar como el primer título en la era Sartor? No he visto ningún hincha protestando fuera del estadio porque Aránguiz no está jugando con la 20, como si a alguien le importara”.

“Lo que es peor, el futbolista está muy cómodo con el número 29, porque el otro di vi que dio un par de pases y no se dio vuelta para saber si los hizo con la 20 o con la 29. Entonces, pongámonos serios, preocupémonos de cosas importantes”, añadió.

Caamaño y la situación de Audax con la U

Caamaño se dirigió directamente al directos deportivo de la U y aseguró que “me hubiera gustado escuchar a Michael Clark durante junio y julio porqué los refuerzos no llegaban, porque tuvieron que esperar a que se lesionara un jugador del plantel el último día del mercado y ahí si tuvieron una respuesta rápida de la ANFP curiosamente para conseguir la habilitación de dos refuerzos”.

“Entonces, cuando tú has tenido un accionar zigzagueante, a veces es mejor callar y decir ‘en esta perdimos’, pero no le echen la culpa al empedrado. En Audax están calientes porque no les pasaron a Nico Guerra. Si eso estaba resuelto ¿qué esperaban? ¿Que Audax tuviera un gesto ahora contigo cuando les negaste a un futbolista?“, concluyó Caamaño.