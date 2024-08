Comparte

Este viernes Ricardo Gareca entregará la nómina de la Roja para la doble fecha Clasificatoria de septiembre, en la que Chile se medirá ante Argentina y Bolivia. Entonces, en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Pato Yáñez dio sus expectativas sobre el rendimiento de la selección y no se mostró muy expectante de cara a las posibilidades de escalar en la tabla.

Actualmente, el Equipo de Todos se encuentra en la octava posición, a dos puntos de Brasil, el último equipo en zona de clasificación directa al Mundial. A raíz de esto, el campeón de América con Colo-Colo planteó que tendemos que preocuparnos “del sexto lugar y del medio cupo, que es la realidad por el nivel de juego. Porque tenemos el examen de Copa América que fue malo”.

“No estemos pensando que vamos a pillar a Ecuador, no estemos pensando que a lo mejor pillamos a Venezuela a estas alturas de la vida. A lo mejor no nos da para eso y nos da para llegar en el sexto y en el medio cupo. Yo quiero ir al Mundial, tengo deseos de ir al Mundial”, agregó.

Además, sobre las posibilidades de Alexis Sánchez de seguir siendo parte de la Roja, Pato Yáñez indicó que si no entra nominado es solo por temas de lesión pero “tiene calidad de sobra” para jugar.