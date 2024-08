Comparte

Carlos Palacios se cansó de los rumores sobre su posible salida de Colo-Colo, luego que en las últimas horas se especulara con que dejaría el Estadio Monumental ante el interés de Boca Juniors.

La ‘Joya’ eliminó todas sus fotografías con la camiseta del Cacique, lo que hizo que los rumores aumentaran. Sin embargo, aclaró su decisión en sus redes sociales.

“Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos, ahora tanta importancia que le dan. ¿Por qué no le daban importancia antes?”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces. Hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en cuartos (de Copa Libertadores)”, agregó.

Por último, Palacios señaló que “si van a hablar algo, háblenlo con verdades, no con ‘especulaciones o mentiras’”.