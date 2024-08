Comparte

Una situación insólita vivió la futbolista estadounidense Lynn Williams, medallista olímpica en París 2024. Esto porque la norteamericana rompió su presea dorada conseguida en tierras francesas y solicité al Comité Olímpico Internacional (COI) que se la reponga.

La delantera de Ghotam explicó en sus redes sociales que “la tenía en mi hombro como un pequeño bolso. Solo estaba saltando y simplemente se cayó. Todos estaban bailando y yo andaba por ahí tratando de recoger mi medalla del suelo”.

“Como dije, probablemente agitarla no ayudó, pero pienso que deberían haberlas hecho mejor. Deberían haberlas hecho más resistentes, y honestamente no se me puede culpar por eso. Así que no sé si la voy a arreglar”, agregó.

Por último, Williams tuvo palabras sobre la solicitud que le hizo al COI. “Estamos esperando noticias del Comité Olímpico. Dijeron que probablemente podría conseguir una, tenía que demostrarles que estaba dañada. Pero ahora estamos esperando para ver”, cerró.