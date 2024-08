Comparte

En el triunfo de la U sobre Unión Española, Marcelo Díaz dejó a todos los hinchas azules preocupados cuando pidió el cambio a los 43 minutos del primer tiempo. Por suerte para los universitarios, se quedaron con los tres puntos, y Care’ Pato le bajó el perfil a las molestias que sintió en el Estadio Nacional.

En la presentación de su propia línea de vinos, Díaz señaló que “vamos a analizar con el área médica y con el entrenador qué va a ser lo mejor, para ver cómo me voy sintiendo también en las siguientes horas. Todavía no pasaron creo que 24 horas del partido, es muy pronto. Me hice exámenes hoy y ya mañana veremos con los doctores para ver qué resultó“.

“Por lo menos no he sentido dolor. Afortunadamente no sentí algo muy fuerte ni nada, salí por precaución. Ya tengo mi edad, el cuerpo me manda un aviso, pero realmente salgo, pido cambio, y esta vez no fue la excepción, espero estar a disposición el fin de semana”, añadió el capitán azul.

Díaz y la lucha por el título

A su vez, Marcelo Díaz descartó que el plantel de la U sienta presión por estar en la cima de la tabla, “pero sí la obligación de ganar partido tras partido. No hemos sido punteros una fecha, sino que hemos liderado prácticamente todo el campeonato. Nosotros nos preocupamos solamente de la U“.

“Cuando llegué a principio de año dije que lo más importante era la U, no me importaba los jugadores rivales, ni los equipos rivales, ni los árbitros. Sí vamos a tener mucho respeto por todos, pero nos vamos a preocupar de lo nuestro, y eso es hacer nuestro trabajo, competir de muy buena forma en los entrenamientos y en los partidos y así ha resultado. Creo que lo hemos hecho bastante bien a lo largo del año”, agregó el volante.

Sobre la pelea por el título, Díaz señaló que “no sé si va a ser entre dos o entre tres. Lo importante es que el primer rival somos nosotros mismos, de ganar fin de semana tras fin de semana“.