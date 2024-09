Comparte

Uno de los planteles más recordados del fútbol en la década de los 2000’s es el de los Galácticos, del Real Madrid. Figuras como Ronaldo Nazario, Luis Figo, Zinedine y David Beckham brillaron en las canchas de Europa, aunque no tuvieron grandes éxitos en lo futbolístico.

Precisamente el volante inglés recordó un momento particular que vivió junto a ‘Zizou’ en una entrevista con el programa First We Feast. Fue durante el último partido de Zidane como jugador del Real Madrid. Beckham recordó que “yo estaba sentado en el vestuario. Él se sienta y me dice ‘David, solo quiero decirte que ha sido un placer jugar contigo estos últimos años’“.

La reacción de David Beckham tras las palabras del francés reflejó la emoción que sintió en dicho momento. El británico se acercó a sus compañeros para contarles la situación, incluso llamó por teléfono a su padre para decirle “papá, Zizou me acaba de decir esto”.

El partido en cuestión fue la derrota 4-3 del Real Madrid ante el Sevilla, el 16 de mayo de 2006. En aquel encuentro Zidane anotó un tanto, mientras que Beckham marcó un doblete.