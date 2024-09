Comparte

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, anticipó el cruce ante Bolivia por las Clasificatorias sudamericanas y advirtió que La Roja se encuentra “en un proceso”.

“Estoy viendo y contemplando todo. Lo que quiero es sacar esto adelante Hacerlo ‘como sea’, es más difícil. Todas esas variables pueden ser. Estamos viendo todas las variantes que puedan hacer que el equipo pueda sentirse mejor. Pero en cuanto a lo que resolvamos, estamos tranquilos en lo que los muchachos van a poder resolver”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Se podría decir que recién comienza la etapa en Chile. La urgencia magnifica todo. Es el primer partido que dirijo en la Eliminatoria, que es lo que nos interesa a todos. ¿Es una excusa? No. Simplemente usted me hace una pregunta. En la Copa América tenía mejores expectativas. No pudimos hacer goles, pero tampoco nos hicieron”, añadió.

“Estoy en esta etapa viviéndola intensamente, vamos a disputar el segundo partido de Eliminatoria, todo mi cuerpo técnico. Y tengo muchas expectativas. La verdad, tengo muchas expectativas”, insistió el Tigre.

Por último, Gareca manifestó que “siempre salimos a buscar el resultado, más allá de lo que puedan analizar. A veces nos dejan más o menos. Este es un grupo que se está conformando. Les guste o no les guste, Chile está en un proceso. No tengo ningún reparo. Lo he hecho en otro proceso. Lo que nos sobra es confianza en los muchachos. No tengo ningún tipo de problemas en convocar a un chico que nunca jugar. Estamos en ese proceso de conformar un grupo compacto”.