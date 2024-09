Comparte

Esta tarde Chile enfrenta a Bolivia en un duelo que resulta fundamental en la ruta rumbo al Mundial de 2026. Ante las posibilidades de La Roja de llegar a la cita planetaria, Cristián Caamaño señaló en Puntapié Inicial que para que la calculadora funcione tiene que sostenerse con el juego, y ahí los dirigidos por Ricardo Gareca están al debe.

“El tema es que uno dice de dónde vamos a sumar los seis puntos que nos faltan en todos estos partidos y se hace complicado por el juego. Tu puedes sacar la calculadora, pero la calculadora la sostiene el juego, y ahí es donde estamos fracasando, en el juego“, sostuvo el comentarista a los micrófonos de Radio Agricultura.

Eso sí, Caamaño puntualizó que “no es un tema de Gareca, solamente. Esta clasificatoria la arrancó Berizzo con cinco puntos de 18 en disputa, no olvidemos eso. Independiente de la evaluación que podamos hacer, a Berizzo se lo trajo para ir al Mundial, y a ese ritmo no íbamos a ir al Mundial“.