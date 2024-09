Comparte

A través de sus canales oficiales, la Garra Blanca emitió un comunicado refiriéndose a los altos precios de las entradas para el duelo entre Colo-Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Pasión de miles, repercusiones millonarias. Sin previo aviso y con una clara falta de respeto hacia el hinca colocolino, los ladrones de ByN decidieron aumentar los precios indiscriminadamente afectando a los miles de hinchas que después de ocho años, quieren ver al equipo más grande de Chile disputando los cuartos de final de la Libertadores”, dice el escrito.

“Tienen el descaro de invitar a la familia al estadio, lo cual es imposible con estos precios, una familia de 4 personas que quiere asistir a Cordillera tendrá que gastar casi ¼ de sueldo mínimo. ¿Les parece justo?”, reclamaron.

La entidad destacó el descuento para los socios que se encuentren al día, sin embargo, apuntaron que los precios “siguen siendo una vergüenza”.

Por último, lanzaron una amenaza de no bajar los valores de los tickets. “No digan que no se la vieron venir porque el negocio se los podemos matar en cualquier momento, si ahora generan ganancias estratosféricas saben que en un abrir y cerrar de ojos podemos lograr que las pierdan todas”, indicó el comunicado.

“Saben que podemos hacerlo, no nos cuesta nada, no jueguen con el bolsillo de la gente que van a salir para atrás y les tocará arrepentirse, no solo se llenarán los bolsillos de dinero del pueblo, sino también de multas”, cerró.