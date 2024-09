Comparte

Carlos Lampe alzó la voz tras el gol que hizo Eduardo Vargas, acción donde el meta boliviano sufrió la grave lesión. El arquero en definitiva tuvo una rotura total del tendón de Aquiles.

En conversación con el podcast El Partidazo del medio COPE, el guardameta indicó que “la jugada es desafortunada, noto ahí que se me suelta el tendón, no puedo pasar, queda la pelota muerta y hacen el gol ellos”.

“Vargas se da cuenta de yo me lesioné, pero hay que estar en su lugar. Con la presión que tenían ellos, que iban perdiendo, cualquiera habría hecho el gol. Levanté la mano porque no pude seguir la acción. Controlé y cuando quise pasar, se me soltó el tendón, y no puedes hacer nada”, agregó el ex meta de Huachipato.

Para Lampe es “normal” que el ariete chileno haya marcado, pero esperó que “después, cuando me retiré en camilla, ver cómo solucionar el tema. Quizás lo más correcto es que se hicieran un autogol, pero la justicia divina puso el partido como estaba, al minuto de juego”.

El portero estará por lo bajo unos seis meses en período de recuperación. Su operación se llevó a cabo en la Clínica MEDS en Chile, esto durante este miércoles.