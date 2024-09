Comparte

La relación entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag vuelve a estar en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones del portugués sobre la gestión del entrenador del Manchester United. En una entrevista con Rio Ferdinand, Ronaldo criticó la falta de ambición del técnico holandés, lo que desencadenó una respuesta directa de Ten Hag en rueda de prensa.

El exjugador de los Red Devils, ahora estrella del Al Nassr en Arabia Saudita, lanzó un dardo al entrenador por sus declaraciones sobre las posibilidades del Manchester United de ganar la Premier League o la Champions League. “El míster dice que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar esos títulos. Hay que intentarlo“, comentó Cristiano, dejando clara su postura de que, aunque el equipo no tenga el potencial, la obligación es pelear por los trofeos más importantes.

La respuesta de Ten Hag a Cristiano

Lejos de esquivar la crítica, Ten Hag respondió durante una rueda de prensa con una mezcla de ironía y contundencia. “Dijo que el Manchester United no puede ganar la Premier League. Si lees bien el artículo, es lo que dijo”, comentó el holandés, dejando entrever que las declaraciones de Ronaldo habían sido malinterpretadas.

Sin embargo, el técnico del United no perdió la oportunidad de hacer referencia a la distancia entre ambos, tanto geográfica como deportiva: “Está lejos, en Arabia Saudí… muy lejos de Mánchester. Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien. A mí no me afecta.”

Ten Hag aseguró que su enfoque está en el proceso de reconstrucción del club, y aunque las opiniones externas puedan generar ruido, está claro en la dirección que el equipo debe tomar: “Sé en el proceso dónde estamos, hacia dónde vamos”, subrayó, restando importancia a las palabras del delantero portugués.

En su conversación con Ferdinand, Cristiano Ronaldo no se limitó a cuestionar las declaraciones de Ten Hag, sino que también sugirió que el entrenador podría beneficiarse de escuchar a las leyendas del club. “Si Ten Hag escucha a Ruud van Nistelrooy, tal vez pueda ayudarse a sí mismo. Los tipos que trabajan ahora allí no lo entienden. No se puede reconstruir un club sin conocimiento“, afirmó, mencionando a figuras icónicas como Roy Keane, Paul Scholes y Gary Neville, además del legendario técnico Sir Alex Ferguson.