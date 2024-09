El milagro chileno en Copa Davis no pudo ser luego de que el equipo de Estados Unidos selló su pase a la siguiente fase tras imponerse a Eslovaquia, lo que dejó a Chile sin posibilidades matemáticas de avanzar en el torneo. Las victorias de los norteamericanos Mackenzie McDonald y Brandon Nakashima en los partidos de singles fueron decisivas para sentenciar la suerte del equipo chileno en el Grupo C.

La jornada comenzó con McDonald enfrentando a Lukas Klein. El estadounidense se mostró sólido desde el inicio y logró imponerse por 6-4 y 6-3, asegurando el primer punto para su equipo. Luego, fue el turno de Nakashima, quien también mostró su superioridad ante Josef Kovalik con un doble 6-3 para cerrar la serie a favor de Estados Unidos, antes del duelo de dobles.

Con este triunfo, Estados Unidos se igualó con Alemania en el primer lugar del Grupo C, mientras que Chile y Eslovaquia quedaron sin opciones de avanzar a las finales del torneo al acumular dos derrotas cada uno. De esta manera, aunque el equipo capitaneado por Nicolás Massú bata a Eslovaquia en la última fecha del Grupo C, no tiene opciones de ir por la ensaladera de plata.

El equipo chileno, que había generado expectativas con su buen nivel en las etapas previas, se despedirá del torneo jugando por el honor el próximo domingo frente a Eslovaquia. A pesar de no poder avanzar, el duelo servirá como una oportunidad para que los jugadores nacionales cierren con dignidad su participación en esta edición de la Copa Davis.

Para Chile, el sueño en la Copa Davis llega a su fin, pero queda el consuelo de haber competido en un grupo exigente con rivales de alto nivel, mostrando destellos de calidad que auguran un futuro prometedor.

USA ➡️ Final 8 🇺🇸🇺🇸🇺🇸



A flawless week in Zhuhai for the Americans to earn them a spot in Malaga in November 👏#DavisCup | @usta pic.twitter.com/aQPPP1z4xs