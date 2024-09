Comparte

El portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, se refirió a la agónica victoria de su equipo sobre Palestino en el Estadio Nacional. Además, habló sobre el récord de imbatibilidad que alcanzó al mantener su arco en cero en el duelo frente a los tetracolores.

El ex Santiago Wanderers, en conversación con el canal oficial de la U, dijo que: “Fue un partido difícilisimo. Con Palestino nos conocemos de memoria por haber jugado tres partidos seguidos, ellos ya sabían cómo defenderse y cómo atacar, pero tuvimos paciencia, esa fue la clave. Sabíamos que alguna nos iba a quedar, y no bajamos los brazos hasta el penal”

Al no haber encajado goles en el partido frente a los árabes, el oriundo de Valparaíso se transformó en el arquero con mayor cantidad de minutos sin recibir goles por campeonatos nacionales en la historia de los azules, llegando a 669 minutos con la valla invicta. Ante esto, el exseleccionado nacional afirmó que: “Me pone feliz, pero creo que el equipo es quien merece llevarse todo el premio, pero estoy aportando mi granito de arena para que no nos hagan goles, y estoy feliz de poder inscribirme en la historia de la U”.

Sobre su rendimiento en la temporada, el exjugador de Huachipato indicó que: “Ha sido una temporada de menos a más. Me fui acostumbrando de a poco al club y a la responsabilidad de ponerme en el arco de la U, que no es fácil, pero me he sentido muy bien y cómodo”.

Universidad de Chile tendrá otra final en su lucha por obtener su estrella número 19 por la fecha 25, cuando enfrente a Huachipato el martes 24 de septiembre.