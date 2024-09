Comparte

Cristian Garin logró un triunfo ante Norbert Gombos en su partidos de Copa Davis, en el duelo entre Chile y Eslovaquia. El chileno valoró su rendimiento en el certamen y espera retomar el alto nivel en el tenis.

En conferencia de prensa, Garin aseguró que “con este formato te avisan una hora antes contra quién juegas, me sorprendió un poco jugar contra Gombos. Tuvo un juego muy agresivo, muy rápido. Me sorprendió la velocidad, pero logré mantenerme igual”.

“Intenté ponerme más sólido, sacar mejor y cometer menos errores. Subí mucho el nivel, sobre todo sacando. A nivel físico me sentí muy bien, fue una semana intensa de trabajo“, añadió.

En cuanto al resultado del equipo capitaneado por Nicolás Massú, el tenista señaló que “a pesar de haber perdido y no poder pasar el grupo, trabajé muy bien después de mucho tiempo. Me siento cómodo en cancha. Contra Estados Unidos perdimos 3-0, pero podíamos haber ganado 3-0, eso cambió mucho la película”.

“El partido de hoy me deja una sensación muy buena para lo que viene. No estoy en mi mejor momento, pero me voy de China con buenas sensaciones, con ganas de subir y dejarlo todo entrenando, poniéndome en forma nuevamente”, agregó Gago.

El futuro de Garin

La raqueta nacional ya puso la mira en lo que viene y aprovechó de comentar que “hablamos con Nico Massú. Él me va a ayudar a armar un plan para intentar estar en la elite. Llevo dos días trabajando muy bien de nuevo, está bueno tener un triunfo después de lo difícil que ha sido este tiempo”.

“Pasaron cosas que son difíciles, este deporte es muy duro en todo sentido. A nivel mental y físico uno se descuida un poco y pasa lo que me ha pasado. Voy a lucharla para volver a estar ahí“, expresó.

Sin embargo, Garin tuvo un análisis positivo y aseveró que “tengo que volver a armarme y partir de cero. La charla que tuve con Nico (Massú) después del partido con Estados Unidos fue muy importante. Entendí el mensaje y sin duda necesito un cambio“.

“Esta semana me concentré en la Copa Davis, volver a entrenar y trabajar en alto nivel. Si entreno bien en 10 días puedo volver a estar ahí. Quiero seguir en este ritmo, del día a día, volver a reencantarme con el tenis y recuperar motivación, eso lo perdí. Voy a hacer un cambio”, sentenció el tenista chileno.