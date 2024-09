Comparte

En la celebración del gol de Patricio Rubio, Mario Salas sufrió la agresión por parte de hinchas de Cobreloa. El entrenador recibió un botellazo desde la tribuna y quedó contuso en el piso.

Cuando Ñublense logró el agónico triunfo en Calama, la parcialidad Loína atacó al entrenador chillanejo. Un hecho que se añade a la lista de problemas que suman en el equipo nortino.

En conferencia de prensa, el DT señaló que “una persona me lanzó un Gatorade de forma muy agresiva, muy violenta. La verdad es que me raspó y me golpeó la mano”.

“Quizás si esa botella hubiese pegado un poquito más adentro, me hubiese dado más de lleno en la cara o en la sien, a lo mejor yo estaría en otro lugar”, puntualizó Salas.

Además, el entrenador condenó el actuar de la gente y expresó que “hay que tomar las medidas que corresponden al caso. Son hechos que no pueden pasar desapercibidos”.