Anoche Fernando Zampedri alcanzó los 118 goles con la camiseta de Universidad Católica, con lo que igualó el récord histórico del club, y ahora comparte el cetro del máximo goleador cruzado junto a Rodrigo Barrera. Los números del Toro, que además llegó a los 16 tantos en el Campeonato Nacional, despertaron el interés de Pato Yáñez, quien aseguró que si estuviera nacionalizado lo convocaría si o si para jugar por La Roja en la próxima fecha clasificatoria.

En Puntapié Inicial, el ex seleccionado nacional sostuvo que es “notable lo de Zampedri, el dato de ser de derecha, de izquierda de cabeza… yo creo que es un jugador que perfectamente hoy en día debiera estar en La Roja, si pudiese“.

“Ante la escacez, porque recurrimos a todo. Hay que recurrir a todo. No tenemos nada y queremos tenerlo todo“, añadió.

Yañéz no se quedó ahí y dijo que si Zampedri “tuviera la carta de nacionalización en sus manos estaría convocado para enfrentar a Brasil y Colombia. No tenemos gol, no aparece ninguno con la capacidad goleadora, no tenemos ningún jugador”.

“El otro día postulé al Haaland de Macul y me mandaron a la mierda. Entonces, ante eso yo llamaría al Haaland de Macul y si Zampedri estuviera en condiciones de ser convocado, también lo llamaría“, concluyó.