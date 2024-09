Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello analizó la nómina de la Selección Chilena. El panelista aseguró que Ricardo Gareca no encuentra el rumbo y que llama jugadores para calmar la presión del entorno.

Durante el programa, Guarello señaló que “dos cositas, que veo así, de análisis general, Gareca está pegando volantazos y que llamó varios nombres para dejar calmado. Llamó hartos de la U, porque anda bien, entonces ya me están pidiendo a más gente de la Universidad de Chile”.

En cuanto al no llamado de Ben Brereton, el panelista indicó que “capaz que Ben haya mandado a decir que no viene. Antes de irse en la pasada fecha FIFA debe haber dicho ‘si usted me va a tener ahí, me va a exponer así, yo no vengo ¿voy a jugar el próximo partido?’“.

“Entonces para hacer el ridículo y cargar con los dados del mal partido no está“, sentenció Juan Cristóbal Guarello.