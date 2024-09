Comparte

Cristián Caamaño, en Puntapié Inicial, repasó lo que fue la derrota de la U ante Deportes Iquique y apuntó a la actitud de los dirigidos por Gustavo Álvarez para explicar porqué no pudieron rescatar un solo punto en su visita al Tierra de Campeones.

“Ese tipo de cosas no le pueden ocurrir a un equipo que está peleando el título. No puedes entregar un partido tan mansamente. Lo otro, como dice el Pato, lo puedes aguantar, lo puedes manejar. El empate tampoco era tan negativ, pero perder de esa forma evidentemente que te deja tambaleando y dependiendo de lo que pueda hacer Colo-Colo”, sostuvo el comentarista de Deportes en Agricultura.

La U y la falta de actitud

Sobre el desarrollo del encuentro, Caamaño señaló que Universidad de Chile “va a quedarse con la sensación, más allá de que de que existió la expulsión, de que existieron situaciones que la U reclama, que la U no estuvo a la altura de un equipo que está peleando el título en un partido tan determinante. Se debió haber manejado de otra forma el partido de la U”.

“Así como ha estado en todo el año, es decir, en esta clase de partidos decíamos ojo que de todos los partidos, quizás el más complicado por la forma de jugar era el de Iquique. Y me parece que ahí es donde la U no estuvo todo lo pensante, como dicen algunos, no estuvo todo lo frío de cabeza“, concluyó.

La derrota dejó a los universitarios en la cima de la tabla de posiciones, pero a solo siete puntos de distancia de Colo-Colo, que tiene tres partidos pendientes, por lo que si el Cacique logra ganar todos sus encuentros, quedará como líder exclusivo del Campeonato Nacional.



Los azules ya no dependen de sí mismos para ser campeones y este fin de semana recibirán a Unión La Calera en el Estadio Nacional.