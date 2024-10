Jürgen Klopp, entrenador de fútbol alemán, fue reconocido por el gobierno de su país con la Orden del Mérito de Alemania, la mayor distinción de carácter civil previo al Día de la Unidad.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República, entregó al exentrenador de Liverpool la Cruz Federal al Mérito, la cual se otorga a personas “destacadamente comprometidas con los valores de la democracia”.

De acuerdo a la Presidencia Federal de la República, este reconocimiento al DT se debe a su liderazgo para llevar a sus equipos “a innumerables victorias y títulos”.

“Además, siempre se tomó mucho tiempo para sus numerosos aficionados y prestó atención a toda la región en la que vivía. Desde Liverpool, el alemán más popular en el Reino Unido ha contribuido decisivamente a crear una imagen positiva de nuestro país. Jürgen Klopp siempre ha estado comprometido socialmente”, agregó.

Jürgen Klopp has been awarded the Order of Merit by the German president for his “outstanding contribution to democracy.” He was praised for his work with disadvantaged youths and “contributing to a positive image of Germany in the UK”. pic.twitter.com/9S5WOqg5u3

— Matthew Moore (@mattmoorek) October 1, 2024