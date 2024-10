Comparte

Jaime Pizarro, ministro del Deporte, conversó con La Mañana de Agricultura y abordó la situación de las series menores del fútbol chileno, luego que se conociera que la ANFP buscaría reducir de seis a cuatro las categorías de inferiores.

“Es una situación que imagino que las autoridades del fútbol analizarán con bastante detención, producto que, solo algunas referencias, la competencia internacional tiene hoy eventos sudamericanos sub 15, sub 17 y sub 20. Evidentemente hay una categoría que quedaría afectada, pero para poder promover, desarrollar, potenciar, no solo a los equipos, sino a las selecciones nacionales, se requiere de una formación y competencia permanente para que esos jóvenes hagan este tránsito con la mejor posibilidad de desarrollo deportivo posible”, comenzó diciendo el jefe de la cartera.

“Es un tema que hay que abordar con precisión, con todos los antecedentes, evidentemente uno podrá trabajar sobre adquirir nuevas posibilidades de coordinación, de desarrollo de competencia, de estructurar algún modelo regional… pero me parece muy importante que estos jóvenes no solo en esta disciplina, sino en general, deben cumplir con procesos preparatorios que muchas veces parten mucho antes que esas edades”, añadió.

“Entiendo también que esta es una situación que apareció y que no ha sido aprobada, por lo tanto, creo que amerita una discusión y un análisis con todos esos alcances”, continuó.

En ese sentido, el ministro se mostró dispuesto a buscar una solución con los distintos actores involucrados. “De nuestra parte contribuir en lo que puede ser posible. Digo esto, por ejemplo, en que si hay oportunidades en que en algunas regiones el Instituto Nacional del Deporte cuenta con canchas y espacios que puedan facilitar y coordinar adecuadamente”, indicó.

“Hay distintas formas en las que se puede, de manera conjunta trabajar. Hay que siempre pensar en el desarrollo de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros futuros deportistas. Ahí está el tema central. Nosotros vamos a estar siempre disponibles a buscar esos mejores espacios, a contribuir en lo que sea necesario”, cerró.