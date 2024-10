Comparte

El exfutbolista francés Patrice Evra encendió la polémica en el fútbol francés con sus duras declaraciones sobre Kylian Mbappé. En el programa Rothen s’enflamme de RMC, Evra cuestionó la influencia del delantero del Real Madrid en la selección francesa, sugiriendo que se le ha dado demasiado poder a una edad temprana y comparándolo con otros grandes referentes como Karim Benzema.

Para Evra, el problema no radica en el entrenador Didier Deschamps, sino en la estructura del fútbol francés. “No es Deschamps, sino toda Francia la que le dio demasiado a Mbappé. Le diste las llaves del PSG, le das las llaves de la selección francesa, pero Mbappé es todavía un jugador joven“, afirmó el exfutbolista del Manchester United.

¿Benzema antes que Mbappé?

Evra no se detuvo ahí y lanzó una crítica directa al estatus de Mbappé frente a su excompañero de selección, Karim Benzema. “Con todo el respeto que le tengo, todavía no ha llegado al nivel de Benzema“, sentenció Evra, destacando que la leyenda alrededor de Mbappé se ha creado demasiado pronto, mientras que el ex delantero merengue ha demostrado un nivel de consistencia superior a lo largo de su carrera.

El comentario ha generado revuelo, especialmente porque Benzema, quien ahora juega en el Al Ittihad de Arabia Saudita, sigue siendo considerado uno de los mejores delanteros a nivel mundial, mientras que Mbappé, pese a su juventud, ha sido posicionado como el gran líder de la nueva generación del fútbol francés.

El debate sobre la capitanía y el futuro de Griezmann

Evra también dio su opinión sobre la capitanía de la selección francesa, sugiriendo que Antoine Griezmann debería haber sido el capitán en lugar de Mbappé. “Por supuesto que le habría dado el brazalete a Griezmann, sin dudarlo. Nunca se lo habría dado a Mbappé“, afirmó, añadiendo que dar “todo” a Mbappé podría afectar su motivación.

Finalmente, Evra lamentó la decisión de Griezmann de retirarse de la selección francesa, reconociendo su impacto y dedicación: “Es el jugador clave de la selección francesa. Ama la selección, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón“, concluyó.